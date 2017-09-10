أكثر من (650) منصة إعلامية تستقبل بالترحاب (12 ) ألف معلم ومعلمة بتعليم الباحة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة الإعلام التربوي حملة ترحيبية لاستقبال ما يقارب (12) ألف معلم ومعلمة باشروا أعمالهم صباح اليوم الأحد 19 / 12 / 1438 هـ والتي دشنها المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ، مستهدفة خلالها توعية أبناء المجتمع بما يقومون به من دور بارز في تنمية وطنهم وما يحتلونه من منزلة مرموقة بين فئات المجتمع وما يحظون به من تقدير لدى الجميع.

وتأتي هذه الحملة امتداداً للدور الرائد الذي تضطلع به الإدارة في إبراز مكانة العلم والتعليم ورجاله والعناية بالمعلمين والمعلمات ورعايتهم وإنزالهم في مكانتهم الرفيعة التي يستحقونها

وأكد مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم الباحة الأستاذ علي بن سعد الدحيمي أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الإدارة تأتي إيمانا الدور الكبير للمعلمين والمعلمات مع أبنائهم الطلاب والطالبات الذين استودعتهم أسرهم بين أيدييهم لينهلوا من فيض العلم والمعرفة وحسن التربية ومنوها بما يتمتع به المعلمون من كريم العطاء والتفاني في أداء الرسالة نحو التنشئة الصالحة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من أن يكونوا نافعين لأنفسكم ناجحين في مجتمعهم ومشاركين في تنمية وطنهم.

وأضاف “الدحيمي” أن الحملة أتاحت الفرصة لجميع المنصات الرسمية الإعلامية عبر “تويتر” التابعة لتعليم المنطقة والتي فاق عددها (650 ) منصة تضمنت حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس للتعبير عما يكنونه من مشاعر فياضة تجاه المعلمين والمعلمات ودورهم في دعم حضارة الأمم وازدهار الشعوب موضحا بأن الحملة قد انطلق مساء أمس الجمعة وستستمر حتى مطلع العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل و حملت وسم الوزاري ( #جاهز ) وكذلك وسم (معلمينا_عودا_حميدا ) وشهدت مشاركة واسعة من حسابات الإدارة ودعم من مختلف الحسابات المؤثرة يتقدمها الحساب الرسمي لوزارة التعليم وكذلك الحسابات الرسمية لعدد من الوسائل الإعلامية المتنوعة وفق عمل تكاملي يهدف إلى تأكيد الدور المناط بالإدارة تجاه منسوبيها ومنسوباتها طلاباً ومعلمين ، وفي إطار عمل ينسجم مع أدوارهم التربوية والتعليمية، داعياً جميع المؤسسات الإعلامية والحسابات المؤثرة للتفاعل مع الحملة وأهدافها المنشودة، كما هنأ المعلمين والمعلمات بما يحتلونه من منزلة مرموقة بين فئات المجتمع وما يحظون به من تقدير لدى الجميع مشيدا بما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية للمعلمين نظير ما يحملونه من رسالة وطنية سامية.