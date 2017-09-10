مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي وتقييم الخطط وبرامج العام السابق بجازان

عقد المساعد للشؤون المدرسية في تعليم جازان الأستاذ علي السهلي أمس الأحد الاجتماع الأول لإدارات التابعة للشؤون المدرسية للعام الدراسي الجديد 1438-1439هـ.

جرى خلال الاجتماع والذي كان بحضور كل من مدير إدارة شؤون المعلمين والتخطيط المدرسي وخدمات الطلاب والشؤون الصحية المدرسية والتجهيزات المدرسية لمناقشة الاستعدادات لبداية العام الدراسي وتقييم الخطط والبرامج المنفذة من كل إدارة خلال العام الماضي.

حيث نوقش خلال الاجتماع ما تقدمه إدارة خدمات الطلاب من توفير المقاصف المدرسية والتي تقدم الغذاء الصحي للطلاب والطالبات إضافة لتوفيرها النقل وصرف المكافآت للطلاب المستحقين، ونوقش عملية تطوير وتحديث الخارطة الرقمية التي دشنتها إدارة التخطيط المدرسي العام الماضي إضافة إلى معالجة الكثافة الطلابية في مدارس الإسكان التنموي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات العام الجديد والشراكات مع القطاعات الصحية الخاصة والحكومية وتوسيعها من قبل إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالمساهمة في تجهيز وفتح عيادات مدرسية في المدارس ذات الكثافة الطلابية.

كما بُحث في الاجتماع آلية برنامج جاهز في إدارة التجهيزات المدرسية والبدء في إجراء اجتماع دوري في مكاتب التعليم في المحافظات التابعة لتعليم جازان بطرح العمليات المالية والمناقصات.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ علي سهلي إلى أن إدارة شؤون المعلمين بدأت بوضع آلية للندب وسرعة توجيه المشرفين والمشرفات الجدد لمقراتهم الجديدة، مبينا إلى أنه بدأ توريد الأثاث المدرسي من مكاتب المدراء والوكلاء والأثاث المكتبي الكامل وسجاد الصلاة والطاولات الدراسية للطلاب والطالبات بفئاتها إلى المدارس المستحقة.