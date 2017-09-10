 تقرير إيراني: إمكانية نشوب حرب أهلية في إيران نتيجة زيادة قمع الحرس الثوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تقرير إيراني: إمكانية نشوب حرب أهلية في إيران نتيجة زيادة قمع الحرس الثوري

تقرير إيراني: إمكانية نشوب حرب أهلية في إيران نتيجة زيادة قمع الحرس الثوري
المناطق - إيران

توقع تقرير إيراني، نشره موقع آمد نيوز المقرب من المعارضة الإصلاحية، إمكانية نشوب حرب أهلية في البلاد نتيجة زيادة نشاط ميليشيات الحرس الثوري في المناطق التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية.
وجاء في التقرير أن زيادة نشاط وتحركات قوات الحرس الثوري بشكل منتظم، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، قد تؤدي في المستقبل إلى حروب طائفية.
وذكر الموقع أن هناك نشاطًا متزايدًا من قبل رجال الدين والمؤسسات التابعة لميليشيا الحرس الثوري، التي تبشر بالتشيع وتصر على إقامة المناسبات الدينية الشيعية، من بينها عيد الغدير الذي أقيم أمس السبت في العديد من المناطق السنية، بمحافظات سيستان وبلوشستان وخراسان.
وأفاد التقرير بأن إقامة مناسبة يوم الغدير في المناطق ذات الغالبية السنية، أصبحت رمزًا رئيسيًا للفرق بين السنة والشيعة كما هو على مر التاريخ، وإعادة الاحتفال بهذا اليوم في المناطق السنية استفزاز ديني للسنة.
وفي السياق، تحدثت مصادر محلية في محافظة سيستان وبلوشستان لموقع آمد نيوز، عن أن إقامة مناسبة عيد الغدير في مدينة زاهدان بالتعاون مع البلديات المحلية، هي محاولة لإثارة الصراعات الطائفية في المحافظة، مشيرة إلى أن هناك حديثًا عن إقامة احتفال بيوم الغدير يوم الأحد وسط زاهدان بالقرب من المسجد المكي.

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