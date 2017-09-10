إنترميلانو المنتعش يتقاسم صدارة “الكالشيو” مع اليوفنتوس

واصل إنتر ميلانو بدايته القوية للموسم وحقق فوزه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على سبال الوافد الجديد الأحد.

وتقدم ماورو إيكاردي بهدف لإنتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وأضاف إيفان بريسيتش الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد إنتر ميلانو تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويتقاسم الصدارة مع يوفنتوس حامل اللقب، الذي تفوق 3-صفر على كييفو في انطلاق الجولة السبت.

ويتقاسم إيكاردي صدارة هدافي الدوري مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس برصيد خمسة أهداف لكل منهما.