 شاهد.. النصر السعودي يلعب في الدوري المصري بسبب خطأ فادح من قناة “النيل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. النصر السعودي يلعب في الدوري المصري بسبب خطأ فادح من قناة “النيل”

شاهد.. النصر السعودي يلعب في الدوري المصري بسبب خطأ فادح من قناة “النيل”
المناطق - الرياض

وقعت قناة “النيل” التابعة للتلفزيون المصري الرسمي في خطأ فادح، حينما وضعت شعار نادي النصر السعودي كشعار لنادي النصر القاهري، أثناء إحدى المباريات في الدوري المصري.

وتفاجأ المشاهدون بوجود شعار النصر السعودي الشهير، في مباراة للنصر القاهري أمام نادي طنطا، على قائمة لاعبي الفريق، وظل الشعار موجودا على إطار نتيجة المباراة طوال مدة لعبها.

وأثار الأمر موجة سخرية واسعة في مصر، وجدد اعتراض عدد من الإعلاميين المصريين على كثرة أخطاء القنوات الناقلة للدوري المصري، وطالبوا بضرورة تفادي مثل هذه السقطات.

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