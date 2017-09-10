شاهد.. النصر السعودي يلعب في الدوري المصري بسبب خطأ فادح من قناة “النيل”

وقعت قناة “النيل” التابعة للتلفزيون المصري الرسمي في خطأ فادح، حينما وضعت شعار نادي النصر السعودي كشعار لنادي النصر القاهري، أثناء إحدى المباريات في الدوري المصري.

وتفاجأ المشاهدون بوجود شعار النصر السعودي الشهير، في مباراة للنصر القاهري أمام نادي طنطا، على قائمة لاعبي الفريق، وظل الشعار موجودا على إطار نتيجة المباراة طوال مدة لعبها.

وأثار الأمر موجة سخرية واسعة في مصر، وجدد اعتراض عدد من الإعلاميين المصريين على كثرة أخطاء القنوات الناقلة للدوري المصري، وطالبوا بضرورة تفادي مثل هذه السقطات.