 رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى حماية المنشآت الحكومية في المحافظات المحررة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى حماية المنشآت الحكومية في المحافظات المحررة

رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى حماية المنشآت الحكومية في المحافظات المحررة
المناطق - واس

دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى تعاون كافة الجهات الأمنية في اليمن لتسهيل مرور صهاريج النفط وحماية المنشآت الحكومية من أي اختلالات قد تضر بأعمالها وتعطل مصالح الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر عبدالعزيز ومدير شركة النفط ناصر حدور وعدد من ضباط قوات التحالف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مفصلٍ من قائد قوات الحزام الأمني ومدير شركة النفط لأهم الصعوبات والعوائق والمخاوف التي تعترض نقل وتسهيل مرور صهاريج النفط، إضافةً إلى المخاوف الأمنية الأخرى.

ووجه رئيس الوزراء باحترام القانون، والنظام، فيما يتعلق بالتعامل مع المشتقات النفطية, مطالبًا الجميع بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بأن شركة المصافي هي الوحيدة المخولة بشراء المشتقات النفطية، وأن شركة النفط هي وحدها المخولة بالتوزيع، وماعدا ذلك فهو مما يخالف القانون والنظام، ويستوجب الملاحقة القانونية، لما يسببه من أضرار مالية على الدولة, وما يلحقه من معاناة على المدنيين والمجتمع عموماً.

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