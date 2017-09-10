 “الشورى” يصوت على توصية لإعداد مواطنين للعمل كمحققين بالمنظمات الإنسانية الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الشورى” يصوت على توصية لإعداد مواطنين للعمل كمحققين بالمنظمات الإنسانية الدولية

“الشورى” يصوت على توصية لإعداد مواطنين للعمل كمحققين بالمنظمات الإنسانية الدولية
المناطق - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثاء المقبل على توصيات للجنة حقوق الإنسان تطالب بضرورة العمل على تهيئة وإعداد كوادر سعودية بخبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية.

وطالبت اللجنة ضمن توصياتها هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما يصوت المجلس في جلسته الأربعاء المقبل على مطالبة وزارة العمل بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وتوزيع فروعها بالمدن والمحافظات بصورة عادلة تضمن تقديم الخدمة لجميع الفئات.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية حول التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436 / 1437هـ، والذي طالبت من خلاله بضرورة تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين.

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