 2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم

2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم
المناطق - الرياض

غادر 2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، المدينة المنورة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك الحج، وزاروا المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان؛ ويمثلون أكثر من (80) دولة حول العالم خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٣٨ هـ.

وكان في وداع الضيوف، لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في المدينة المنورة، الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن مدلج المدلج، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج ، ومن المقرر أن تكتمل مغادرة بقية ضيوف خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى بلادهم، يوم الثلاثاء القادم، حسب جدول رحلاتهم.

وتمازج شعور الفراق مع فرحة إتمام النسك على محيا الضيوف ، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء بعد أن مكنهم- بعد الله -، من أداء مناسك الحج، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله.

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم إلى مكة المكرمة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والخدمات المتميزة، وبما شاهدوه من مشروعات عملاقة في الحرمين الشريفين، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تنفذ البرنامج، وفي مقدمتها الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وجميع من شارك في تهيئة أمورهم، مشيدين بالجهود الكبيرة والخدمات والتسهيلات التي يسرت لهم القيام بمناسكهم وعباداتهم.

ونوّه الضيوف بمنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم وتمتعهم برحلة حج طيبة.

يُذكر أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذين جاوز عددهم هذا العام (5000) ضيف من مختلف دول العالم، بعد أن أدوا مناسك الحج قاموا – خلال زيارتهم المدينة المنورة التي استمرّت خمسة أيام- بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه الكريمين، كما صلّوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقاهم كذلك فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.

2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم

 

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