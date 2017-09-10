“هيئةالمقاييس” توصي بـ5 مواصفات للحقيبة المدرسية.. تعرّف عليها

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بخمس مواصفات يستحب مراعاتها عند شراء شنط المدارس للأطفال، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة كذلك دخول المستجدين مضمار العلم والتعلم.

وأول هذه التوصيات هو أن تغطي الحقيبة المسافة أعلى الظهر إلى نهاية الأضلاع وأن لا تتجاوز الخصر لتجنيب الطفل جهدأ أكبر على العضلات والظهر والكتف، وثانيها لا يتجاوز عرض الحقيبة عرض الطفل، وأن تكون حافتها العليا نفس ارتفاع الكتفين.

وثالث هذه المواصفات التي يجب مراعاتها عند شراء حقيبة مدرسية هو أن لا يتجاوز وزنها %10 من وزن الطفل، ورابعها أن تكون أحزمة الكتف عريضة ومبطنة بمادة لينة لكي لا تضغط على الأكتاف، ثم أخيراً يجب أن تكون ذات دعامة قطنية سميكة من الناحية الخلفية لدعم العمود الفقري.

كما أوصت هيئة المواصفات بخمس تعليمات يساعد اتباعها تجنيب الطفل جهداً أكبر على العضلات والظهر والكتف، أولها عدم حمل الحقيبة على كتف واحد لتجنب آلام العنق والكتف واعوجاج العمود الفقري على المدى البعيد، والثاني حمل الحقيبة بشكل صحيح، وذلك بثني الركبتين وعدم الانحناء بالظهر عند حمل الحقيبة ثم رفعها باليدين ولبس الحزام على الكتف والوقوف بفرد الركبتين وليس الظهر.

وثالث هذه التعليمات وجوب الإبقاء على قامة مستقيمة أثناء حمل الحقيبة لكي تقيه مشاكل العمود الفقري، ورابعاً ترتيب الحقيبة بحيث تكون الأشياء الثقيلة قريبة من الظهر والأشياء الأخف وذات الأسطح غير المنتظمة بعيدة عن الظهر حتى لا تتسبب بالضغط المباشر عليه، والخامس والأخير هو إذا احتاج الطفل لإزاحة ظهره وحمل الحقيبة باليد فلا بد أن يتعلم أن يقوم بالتبديل على كلا يديه باستمرار.