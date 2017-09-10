ألمانيا تحقق في استيلاء “داعش” على آلاف جوازات السفر السورية الفارغة

نقلت صحيفة “بيلد أم سونتاغ” عن مصادر أمنية ألمانية تأكيدها أن تنظيم “داعش” يمتلك 11 ألف جواز سفر سوري فارغ يمكن للتنظيم ملؤها ببيانات شخصية كيفما يشاء.

وأفادت الصحيفة اليوم الأحد بأن السلطات الألمانية فتحت تحقيقا في الموضوع ووضعت قائمة بالأرقام المسلسلة لهذه الجوازات، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وأضافت الصحيفة أن عدد جوازات السفر السورية الفارغة التي وقعت في أيدي الإرهابيين من تنظيمات مختلفة، لا سيما داعش”، يتجاوز 18 ألف جواز، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية أعربت عن خشيتها من أن تستخدم هذه الجوازات لإدخال عناصر إرهابية إلى أراضي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وثائق رسمية تأكيدها أن 8625 جوازا تم تدقيقها من قبل الأجهزة المختصة الألمانية في عام 2016 تبين أنها مزورة، دون الكشف عما إذا كان هؤلاء “المهاجرون” ينتمون إلى “داعش”.