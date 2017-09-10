الدوري الإيطالي.. لاتسيو يسحق ميلان برباعية

أحرز لاتسيو فوزه الثاني على التوالي بعد أن سحق ضيفه ميلان 4 – 1 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي عقب بداية مميزة للفريق اللومباردي المدعم بصفقات بلغت قيمتها 200 مليون يورو .

وتجمد رصيد ميلان، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2010 – 2011، عند ست نقاط في المركز السادس، بفارق نقطة خلف لاتسيو، الذي ارتقى للمركز الثالث.

وارتدى النجم الدولي شيرو إيموبيلي ثوب البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة لاتسيو، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وافتتح إيموبيلي التسجيل للاتسيو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و48، فيما أحرز لويس ألبيرتو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، وأحرز ريكاردو مونتوليفو هدف حفظ ماء الوجه لميلان في الدقيقة 56.

وأنهى لاتسيو المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ماركو بارولو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بسبب حصوله على الإنذار الثاني.