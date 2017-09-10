مقتل 40 وإصابة 200 من ميليشيا الحوثي في ميدي خلال أسبوع

قُتل نحو أربعين شخصاً من أبناء محافظة حجة وأُصيب 200 آخرون، خلال أسبوع وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين.

وذكرت المصادر أن القتلى والجرحى سقطوا في معارك ضد قوات الشرعية في مدينة ميدي، غرب المحافظة، مشيرة إلى أن هؤلاء القتلى والجرحى من أبناء محافظة حجة فقط دون قتلى وجرحى المحافظات الأخرى، الذين لقوا مصرعهم في جبهة ميدي.

وكانت قوات الشرعية قد شنت الأسبوع الماضي هجوماً عنيفاً على مواقع الحوثيين في المدينة، وسيطرت بالكامل على الأحياء الشرقية التي يتخذها الحوثيون منفذاً لتهريب السلاح.