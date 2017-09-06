 إعصار إرما المدمر يحول ميامي إلى مدينة أشباح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعصار إرما المدمر يحول ميامي إلى مدينة أشباح 20 سبباً وراء زيادة الوزن السريعة.. أسباب لا تتوقعها حزب صالح يرفض قرارات الحوثيين الأخيرة ويصفها بالمخالفة لـ”اتفاق الشراكة” مقتل 40 وإصابة 200 من ميليشيا الحوثي في ميدي خلال أسبوع الدوري الإيطالي.. لاتسيو يسحق ميلان برباعية دياز: جاهزون للعين ولن تؤثر علينا الغيابات “النيابة العامة”: الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ألمانيا تحقق في استيلاء “داعش” على آلاف جوازات السفر السورية الفارغة “هيئةالمقاييس” توصي بـ5 مواصفات للحقيبة المدرسية.. تعرّف عليها 2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم “الشورى” يصوت على توصية لإعداد مواطنين للعمل كمحققين بالمنظمات الإنسانية الدولية رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى حماية المنشآت الحكومية في المحافظات المحررة

إعصار إرما المدمر يحول ميامي إلى مدينة أشباح

إعصار إرما المدمر يحول ميامي إلى مدينة أشباح
المناطق - وكالات

تسبب إعصار “إرما المدمر الذي وصل فجر الأحد، إلى الأراضي الأميركية، في قطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل وشركة في فلوريدا، فيما حول ميامي إلى مدينة أشباح بعد نزوح السكان منها.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، فقد أعلنت ولاية فلوريدا عن أول حالة وفاة بسبب الإعصار، الذي بلغت سرعته أكثر من 200 كم في الساعة.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الأحد، أن شدة الإعصار، ارتفعت إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في فلوريدا.

وتواصل سلطات الولاية عمليات إجلاء وإيواء من تبقوا في المناطق التي يتوقع أن يضربها الإعصار، فقد حذر حاكم الولاية ربك سكوت من الفيضانات التي يتوقع أن يخلفها إرما.

فبحسب المركز الوطني للأعاصير ستكون الفيضانات، أخطر من الإعصار، وسط توقعات بأن يصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>