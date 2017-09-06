 أمانة نجران تضبط دجاج منتهي الصلاحية بأحد المطاعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تضبط دجاج منتهي الصلاحية بأحد المطاعم

أمانة نجران تضبط دجاج منتهي الصلاحية بأحد المطاعم
المناطق - نجران

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة دجاج منتهي الصلاحية بأحد المطاعم داخل المدينة.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الفرق الرقابية وأثناء جولتها التفتيشية ضبطت عدد ” 55 ” دجاجة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم البرست في حي الفيصلية جرى إتلافها فوراً بالإضافة إلى رصدت عدد من المخالفات الصحية كتدني مستوى النظافة ؛ حيث تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن هذه الجولات تأتي ضمن حملة ” نحو غذاء آمن ” التي أطلقتها الأمانة في شهر ذي القعدة من هذا العام 1438هـ؛ والرامية لتصحيح أوضاع المحال المخالفة، وتقديم غذاء امن حفاظا على سلامة المستهلك وضمان تقديم منتجات غذائية صحية والحد من المخالفات ٠
مشيراً إلى أهمية دور المواطن والمقيم في تعزيز ودعم مسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية والإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ “940 ”

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