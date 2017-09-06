تعليم تبوك يناقش استعدادات الإدارات التعليمية بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني

ناقش مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم بمكتبه بمديري إدارات الشؤون التعليمية للبنين بالمنطقة , الاستعدادات النهائية التي أعدتها الإدارات للإحتفاء باليوم الوطني , إضافة إلى الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1438- 1439 هـ .

ورحب القعير بداية الاجتماع بمديري الإدارات مهنئاً الجميع ببداية العام الدراسي الجديد ودعا إلى مضاعفة العمل والتعاون والتنسيق بين الإدارات كافة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم خدمة تربوية متميزة لأبنائنا الطلاب، مؤكداً على الاستعدادات المبكرة من خلال وضع الخطط الإجرائية المناسبة للحفاظ بإذن الله على ما تحقق من إنجازات والعمل على تعزيزها وتطويرها، لافتاً إلى أهمية العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تحقيق هذا الهدف، وإطلاع المجتمع التربوي والمحلي على كافة التجارب المميزة في الميدان التعليمي.

واختتم كلمته بالدعاء للجميع بعام دراسي حافل بالتوفيق والنجاح، مقدماً شكره على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم .

وناقش الاجتماع خطط وبرامج إدارات الشؤون التعليمية والتأكيد على تفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي واستقبال الطلاب المستجدين وتنفيذ الدورات التدريبية المتنوعة للمعلمين خلال هذا الأسبوع وأهمية مواصلة الانضباط المدرسي وتثبيت الغياب عبر البرنامج الإلكتروني، كما استعرض الاجتماع استعدادات إدارة تعليم تبوك للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني .