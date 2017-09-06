 تعليم تبوك يناقش استعدادات الإدارات التعليمية بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم تبوك يناقش استعدادات الإدارات التعليمية بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني أمانة نجران تضبط دجاج منتهي الصلاحية بأحد المطاعم إعصار إرما المدمر يحول ميامي إلى مدينة أشباح 20 سبباً وراء زيادة الوزن السريعة.. أسباب لا تتوقعها حزب صالح يرفض قرارات الحوثيين الأخيرة ويصفها بالمخالفة لـ”اتفاق الشراكة” مقتل 40 وإصابة 200 من ميليشيا الحوثي في ميدي خلال أسبوع الدوري الإيطالي.. لاتسيو يسحق ميلان برباعية دياز: جاهزون للعين ولن تؤثر علينا الغيابات “النيابة العامة”: الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ألمانيا تحقق في استيلاء “داعش” على آلاف جوازات السفر السورية الفارغة “هيئةالمقاييس” توصي بـ5 مواصفات للحقيبة المدرسية.. تعرّف عليها 2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون إلى أوطانهم

تعليم تبوك يناقش استعدادات الإدارات التعليمية بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني

تعليم تبوك يناقش استعدادات الإدارات التعليمية بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني
المناطق - تهاني الجهني
ناقش مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم بمكتبه بمديري إدارات الشؤون التعليمية للبنين بالمنطقة , الاستعدادات النهائية التي أعدتها الإدارات للإحتفاء باليوم الوطني , إضافة إلى الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1438- 1439 هـ .
ورحب القعير بداية الاجتماع بمديري الإدارات مهنئاً الجميع ببداية العام الدراسي الجديد ودعا إلى مضاعفة العمل والتعاون والتنسيق بين الإدارات كافة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم خدمة تربوية متميزة لأبنائنا الطلاب، مؤكداً على الاستعدادات المبكرة من خلال وضع الخطط الإجرائية المناسبة للحفاظ بإذن الله على ما تحقق من إنجازات والعمل على تعزيزها وتطويرها، لافتاً إلى أهمية العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تحقيق هذا الهدف، وإطلاع المجتمع التربوي والمحلي على كافة التجارب المميزة في الميدان التعليمي.
واختتم كلمته بالدعاء للجميع بعام دراسي حافل بالتوفيق والنجاح، مقدماً شكره على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم .
وناقش الاجتماع خطط وبرامج إدارات الشؤون التعليمية والتأكيد على تفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي واستقبال الطلاب المستجدين وتنفيذ الدورات التدريبية المتنوعة للمعلمين خلال هذا الأسبوع وأهمية مواصلة الانضباط المدرسي وتثبيت الغياب عبر البرنامج الإلكتروني، كما استعرض الاجتماع استعدادات إدارة تعليم تبوك للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>