 بلدية محافظة الوجه تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الوجه تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية محافظة الوجه تُقيم حفل معايدة لمنسوبيها
المناطق - تبوك
نظمت بلدية محافظة الوجه حفل معايدة بمقر البلدية اليوم , بمناسبة عيد الأضحى المبارك واستئناف الدوام الرسمي بعد إجازة العيد بحضور رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس سلامة بن هليل البلوي ورؤساء الأقسام والوحدات وموظفي البلدية .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي ببلدية الوجه أحمد بن سليمان بن رفادة, أنه عقب حفل المعايدة حث رئيس البلدية الجميع على بذل الجهد ومواصلة المشوار تحقيقاً للأهداف المرسومة للأعمال البلدية والميدانية مشيداً بالدور الكبير الذي يقومون به في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ثم تناول الجميع طعام الإفطار المعد لهذه المناسبة السعيدة .

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