أمير الشرقية يدشن مهرجان صيف الشرقية 38

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الأحد الموافق 19/12/1438هـ مهرجان صيف الشرقية ٣٨، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في مدينة الدمام، والذي يستمر المهرجان لمدة ١٥ يوما.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الملكي ثم تجول سمو أمير الشرقية على أركان المهرجان المختلفة ثم تلاوة من القرآن الكريم ، ثم ألقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة قال فيها : صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية راعي حفلنا هذه الليلة، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة.. حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسرني في البداية باسمي وباسم جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ، بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج.

واضاف معاليه بقوله : لقد حققت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أهمية كبيرة لكل ما من شأنه تحقيق الراحة والرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وبذلت الكثير لتشجيع السياحة الوطنية لما لها من فوائد عظيمة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، ونستطيع اليوم أن نؤكد بأن المدن السعودية بما يتوفر بها من خدمات ومرافق ومواقع ترفيهية وسياحية؛ فضلاً عن نعمتي الأمن والأمان أصبحت في وضعٍ تنافسي مع المدن في الدول المجاورة وفي دول العالم، وها هي السياحة الوطنية في المنطقة الشرقية تأخذ وضعها المناسب وتقوم بدورها المأمول في دعم الاقتصاد الوطني، إذ باتت المنطقة الشرقية اليوم تحتل مكانة مميزة على الخارطة السياحية في المملكة.

وأشار المهندس الجبير الى أن المهرجانات السياحية بالمنطقة الشرقية حظيت باهتمام كبير من قبل سمو أمير الشرقية ، ومن قبل سمو نائبه، والذي يأتي انطلاقا من إيمان سموه بأن السياحة هي أحد مرتكزات التنمية الشاملة، وإدراكا لأهمية السياحة والعمل على توفير كافة المقومات التي تعزز من قيمة ومكانة المنطقة الشرقية السياحية، وأن السياحة الوطنية لن تتحقق على الوجه المطلوب إلا بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، ونحن في أمانة المنطقة الشرقية ننظر لأنفسنا كشريك استراتيجي وطرف رئيسي مع بقية الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتشجيع السياحة الوطنية، وتهيئة الظروف والمتطلبات المناسبة لإنجاحها.

وأضاف المهندس الجبير بأن أمانة المنطقة الشرقية عملت على مواكبة رؤية المملكة 2030، وخاصة فيما يتعلق في مجال الترفيه، وذلك من خلال تقديم رؤية جديدة لمهرجان صيف الشرقية، حيث عملت الأمانة على إسناد مهام الإشراف والتحضير إلى وجوه شابة في مجال تنظيم المهرجانات، والذي يأتي من حرص الأمانة على إعطاء الشباب والشابات فرصة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وإبراز مواهبهم، لتقديم أفضل ما لديهم لإقامة مهرجان يتناسب مع مكانة المنطقة الشرقية السياحية التي تعد من أكثر المناطق على مستوى المملكة جذباً للسائحين والزائرين، وتناسب كافة شرائح المجتمع.

وقال معالي أمين الشرقية بأن أمانة المنطقة قامت في السنوات الأخيرة بتنفيذ مشاريع كبيرة في مختلف المجالات، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اختيار فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق وشرائح المجتمع خلال فترة المهرجان، الذي يضم 8 خيم رئيسية و أكثر من 250 فعالية متنوعة للعائلات والشباب، التي ستستمر لمدة 15 يوماً، من خلال التعاون والشراكة مع العديد من الجهات، حيث تشارك الهيئة العامة للترفيه في مهرجان صيف الشرقية ولأول مرة كشريك استراتيجي، وهي شراكة نفتخر بها ونعول عليها الكثير في نجاح المهرجان.

كما يضم المهرجان فعاليات الخيمة التراثية، والتي تتضمن 16 ركناً ومقهاً تراثياً، يشارك فيها أكثر من 13 فرقة شعبية، كما ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، إضافة إلى خيمة الأسر الواعدة، والتي تتضمن مشاركة رائدات الأعمال لأول مرة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمير سلمان لتنمية المرأة في تعزيز لمفهوم الشراكة الحقيقية في دعم الوجوه الشابة، وهناك أيضا خيمة الرعب والتي تقام للمرة الأولى، وكذلك خيمة عيال الديرة المخصصة للطفل، إضافة الى خيمة الفعاليات الرئيسية والتي تضم العديد من الفقرات المتنوعة، وكذلك سيتم عرض مسرحية كوميدية للفنان الكوميدي طارق العلي، ونخبة من الفنانين المعروفين.

واختتم المهندس الجبير كلمته بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما المستمرة في كل ما من شأنه خدمة المنطقة والرقي بها، ولاسيما الترفيه والذي أصبح ركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمعات، كما شكر جميع اللجان العاملة في هذا المهرجان، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين الذين يساهمون بجهود ملموسة وتفاعل كبير في تنظيم وإدارة فعاليات مهرجان صيف الشرقية لهذا العام، وفي مقدمتهم مجلس التنمية السياحية بأمارة المنطقة، وهيئة الترفيه وشركة الاتصالات السعودية وشركة أرامكو السعودية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجميع الرعاة، كما أشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة المساهمة معنا، ووسائل الإعلام المختلفة.

وعقب انتهاء كلمة معالي أمين الشرقية تم تقديم أوبريت حفل الافتتاح ، ثم قام سمو أمير الشرقية بتكريم الرعاة والجهات الحكومية الداعمة ، ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه .

الجدير بالذكر أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير كان قد أكد في تصريح سابق أن جميع الخيم الرئيسية للمهرجان تم تجهيزها بشكل كامل وجميعها مكيفة بالكامل ومهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.

وأضاف أنه تم تخصيص مسرح في وسط المهرجان مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات بغرض تقديم فقرات متنوعة وجوائز للزوار.

وأكد على أنه تم خلال النسخة الحالية من المهرجان إجراء العديد من التعديلات والتوسعات في تصميم موقع المهرجان ليستوعب الكثير من الفعاليات والزوار في نفس الوقت، فيما سيتم خلال المهرجان تقديم العديد من المفاجآت للزوار والتي سيعلن عنها في حينها، موضحا أن اللجنة العليا للمهرجان عملت على اختيار فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع .

وأكد أن المهرجان سيقدم فعاليات للشباب والتي تتضمن ألعاب بنتبول (paintball )الشهيرة وبعض عروض الأكشن، فيما تم تخصيص خيمة فنية تتضمن العديد من اللوحات التشكيلية ومعرض الصور والفنون التشكيلية.

ولفت أن الأمانة للعام الثاني على التوالي تدفع بالعنصر الشاب في تولي العديد من الجوانب الهامة في المهرجان وذلك إيمانا من الأمانة بأهمية دعم هذه الفئة الشابة واعطائها الفرصة للإبداع والتجديد والتطوير، مشيراً الى مشاركة أكثر من ١٥٠ شاب في المهرجان جميعهم يملكون خبرة كافية لإدارة المهرجان