رسميا .. الأهلي يوقع عقد الرعاية مع الخطوط السعودية

وقعت إدارة النادي الأهلي على عقد رعاية مع شركة الخطوط السعودية، يمتد لمدة ثلاثة سنوات، وذلك في احتفال أقيم في جدة مساء اليوم الأحد.

وأبدى الأمير فهد بن خالد رئيس دارة النادي الأهلي في كلمته في الحفل ترحيب الأهلي بتوقيع العقد، كاشفا عن أن هناك العديد من المميزات التي ستقدمها الخطوط السعودية للنادي.

من جانبه قال مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر في كلمته، إن النادي الأهلي معروف بمواقفه الوطنية الشجاعة، مبيناً أن مدة العقد ثلاث سنوات، مؤكداً أن القيمة المادية مرضية لكلا الطرفين.

