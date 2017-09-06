حفلات معايدة لمعلمي ومعلمات تعليم الليث والمدارس تبتهج فرحا بعودتهم

وشرعت كثير من إدارات المدارس إلى إقامة حفلات معايدة واستقبال للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في جو من الألفة و المحبة ، ترحيباً بعودتهم استعداداً لانطلاقة العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ يوم الأحد المقبل ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٨هـ ، بعدما استمتعوا بقضاء إجازتهم السنوية .

ورحب مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، بعودة المعلمين والمعلمات ، والإداريين والإداريات وقال في كلمة بهذه المناسبة : إخواني زملاء المهنة وشركاء المسؤولية ورفاق الدرب عوداً حميداً وعملاً سديداً وعاماً دراسياً حافلاً بالإخلاص في العمل والتميز في الإنجاز .

وأشاد ” البركاتي ” بالعودة المبشرة والمتميزة للمعلمين والمعلمات ، التي تؤكد على أنهم قدوة حسنة ، وأمناء على تربية أبناء وبنات هذا الوطن ، وغرس قيم الفضيلة والانضباط و الالتزام في نفوسهم.

وأكد البركاتي على جميع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بضرورة الاهتمام بتحقيق الانضباط في العمل والدوام المدرسي ، والتواصل مع أولياء الأمور والطلاب والطالبات بكل الطرق المتاحة لتحقيق بداية جادة مع بداية أول يوم دراسي ، واستغلال هذه الفترة في تمكين المعلمين والمعلمات من حضور البرامج التدريبية الجاري تنفيذها خلال هذا الأسبوع في إطار تنفيذ برنامج التطوير المهني ، والعمل على تشكيل اللجان المدرسية ، و وضع الجداول الدراسية وتوزيعها على المعلمين والمعلمات ، وتوزيع تدريس المواد عليهم بحسب تخصصاتهم ، والاهتمام بتجهيز وتهيئة البيئة المدرسية والصفية لاستقبال الطلاب والطالبات، والحرص على نظافة المبنى والفصول الدراسية ، وتوفير النقل المدرسي ، وإعداد برنامج أسبوع التهيئة الإرشادية و الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول بالمرحلة الابتدائية ..