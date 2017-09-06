الكشف عن موعد إجراء قرعة مونديال الأندية في الإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم للأندية، المقررة في الإمارات خلال ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن إجراء قرعة المونديال في العاصمة أبوظبي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن تكشف اللجنة المنظمة الأسبوع المقبل، عن تفاصيل مراسم سحب القرعة، والمشاركين فيها من الشخصيات الرياضية العالمية.

وتأكد حتى الآن مشاركة كل من ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وباتشوكا المكسيكي، في بطولة العالم للأندية، إلى جانب الجزيرة الإماراتي، بعد تتويجه بطلا لدوري الخليج العربي للمحترفين الموسم الماضي.

بينما تنتظر البطولة تحديد أبطال أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.