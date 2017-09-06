 21 قتيلاً في مواجهات دموية بين الحوثيين شرق صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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21 قتيلاً في مواجهات دموية بين الحوثيين شرق صنعاء

21 قتيلاً في مواجهات دموية بين الحوثيين شرق صنعاء
المناطق - الرياض

اندلعت مواجهات دموية بمختلف الأسلحة، الأحد، بين أطراف متباينة داخل عناصر ميليشيات  الحوثي في منطقة حريب القراميش شرق العاصمة اليمنية  صنعاء، بسبب خلافات فيما بينهم على خلفية محاولة تغيير المشرف الأمني للانقلابيين في المنطقة.

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر من الحوثيين من منطقة حريب القراميش اشتبكوا مع أفراد حوثيين آخرين في نقطة “نقيل شجاع” الواقعة بين مديريتي حريب القراميش و”بني حشيش” التابعة لمحافظة صنعاء.

ونقل الموقع الإخباري الناطق باسم الجيش اليمني عن المصادر أن المواجهات خلفت مقتل نحو 21 مسلحاً وإصابة العشرات، في وقت لا تزال الأوضاع متوترة بينهم حتى الأثناء، مع حشد كل طرف لأتباعه.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك بين قوات الشرعية، مدعومة بطيران التحالف العربي، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في عدة جبهات بمديرية نهم شرق صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

واستهدف طيران التحالف العربي بغارات جوية تجمعات للمتمردين، لإسناد تقدم الجيش الوطني، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الانقلابيين، بينهم قيادات ميدانية كبيرة.

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