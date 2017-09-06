بلدية محافظة أملج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أقامت بلدية محافظة أملج , حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان ورئيس المجلس البلدي حسين سليم الحمدي وأعضاء المجلس البلدي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية , وذلك بصالة الاستقبال بمقر

البلدية .

وبدأ الحفل بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف جابرالبرقاني , هنأ من خلالها الجميع بهذه المناسبة الإسلامية الكبيرة, مؤكداً أهمية إقامة حفل المعايدة الذي يسهم في توطيد أواصر المحبة والأخوة بين جميع منسوبي البلدية , متمنياً أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك حافزاً لبذل مزيد من العمل الدؤوب .