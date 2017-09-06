 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
المناطق - أمل بهكلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم وكلاء الإمارة ومديري الإدارات الحكومية وعدداً من المسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك‪‪ ‬.
‬وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .
‬وهنأ سمو أمير منطقة جازان بالنيابة القيادة الرشيدة – أيدها الله – بما تحقق من نجاح خلال موسم حج هذا العام , منوهاً بما يشهده الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة من عناية ورعاية سُخرت لضيوف الرحمن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .

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