أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم وكلاء الإمارة ومديري الإدارات الحكومية وعدداً من المسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك‪‪ ‬.

‬وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

‬وهنأ سمو أمير منطقة جازان بالنيابة القيادة الرشيدة – أيدها الله – بما تحقق من نجاح خلال موسم حج هذا العام , منوهاً بما يشهده الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة من عناية ورعاية سُخرت لضيوف الرحمن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .