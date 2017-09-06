 مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 10 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث” أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك بلدية محافظة أملج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر ما تعرض له حمد المري من انتهاك صارخ في قطر 21 قتيلاً في مواجهات دموية بين الحوثيين شرق صنعاء البحرين: نقف مع السعودية ضد أعداء الأمة ودعاة الإرهاب وأعوان الشياطين الكشف عن موعد إجراء قرعة مونديال الأندية في الإمارات حفلات معايدة لمعلمي ومعلمات تعليم الليث والمدارس تبتهج فرحا بعودتهم رسميا .. الأهلي يوقع عقد الرعاية مع الخطوط السعودية أمير الشرقية يدشن مهرجان صيف الشرقية 38 لجنة عربية تتصدى لانضمام إسرائيل لمجلس الأمن تعليم حائل يعايد منسوبيها بعيد الأضحى المبارك

مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث”

مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث”
المناطق - الرياض

رصد مركز الأمن الإلكتروني، خلال الأيام الماضية، عدداً كبيراً من رسائل البريد التصيدي في المملكة، تجاوزت 26 مليون إيميل خبيث.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن المهاجمين يقومون بإرسال بريد إلكتروني مزيف بإمتداد (.7z)أو(.zip)يحتوي على مرفق لبرمجية خبيثة من نوع طلب الفدية“Locky Ransomware.

وقام المركز بإرسال التقارير الفنية، ومؤشرات الإختراق، بإلاضافة إلى التوصيات لجميع الجهات المسجلة لدى المركز.

وحذر المركز بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه الرسائل التصيدية، عبر استخدام البريد الإلكتروني، وغيرها من الوسائل لاختراق الأنظمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>