 وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف عن رغبتها في شغل وظائف أكاديمية على النحو التالي:

– محاضر: تخصص (ثقافة اسلامية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء)
– معيد: تخصص (قرآن كريم، ثقافة اسلامية)

وأوضحت أنه على من تنطبق عليه الشروط الموضحة في رابط التفاصيل أدناه إرسال سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وشهادات الخبرة العملية على العنوان التالي: (كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي – الطائف – العرفاء طريق الرياض ص.ب 2965 الرمز البريدي 21944) مع ارسال نسخة إلكترونية على البريد الالكتروني: kaamc@rsadf.gov.sa وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر ذو الحجة لهذا العام 1438هـ.

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