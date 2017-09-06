وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف عن رغبتها في شغل وظائف أكاديمية على النحو التالي:

– محاضر: تخصص (ثقافة اسلامية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء)

– معيد: تخصص (قرآن كريم، ثقافة اسلامية)

وأوضحت أنه على من تنطبق عليه الشروط الموضحة في رابط التفاصيل أدناه إرسال سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وشهادات الخبرة العملية على العنوان التالي: (كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي – الطائف – العرفاء طريق الرياض ص.ب 2965 الرمز البريدي 21944) مع ارسال نسخة إلكترونية على البريد الالكتروني: kaamc@rsadf.gov.sa وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر ذو الحجة لهذا العام 1438هـ.