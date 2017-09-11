رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين

قررت منظّمة الشرطة الدولية (الإنتربول) حذف اسم الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي من قوائم المطلوبين أمنياً، رغم صدور أحكام قضائية ضده بالإعدام والسجن في قضايا قتل وحرق وتحريض في مصر.

ولم يذكر الإنتربول سبب حذف اسم القرضاوي وآخرين من جماعة “الإخوان”، مثل وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد، من قوائم المطلوبين أمنياً والمطلوب ملاحقتهم وتسليمهم لسلطات بلادهم لإدانتهم بأحكام قضائية في قضايا اقتحام السجون والتظاهر والقتل والتحريض على القتل وحرق منشآت عامة وخاصة وتخريب ممتلكات.

ورداً على ذلك، خاطبت السلطات المصرية الإنتربول للاستفسار عن سبب رفع هؤلاء المطلوبين من النشرة الحمراء، التي تصدر وتعمم على كافة الدول لملاحقة المطلوبين، بحسب “العربية”.

وتقدمت السلطات بطلب عاجل للإنتربول لاستيضاح الحقيقة حول رفع اسم القرضاوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام السجون، وكذلك وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد المحكوم عليهما بالإعدام والسجن في قضايا إرهاب وعنف وقتل، ومعرفة الأسباب التي استندت إليها في ذلك القرار.