 رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إليك تأثير استمرار هبوط الدولار .. خاصة على النفط والذهب مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع قرب منطقة المواجهات أنشطة “الإخوان” المشبوهة تصل إلى النمسا.. والحكومة تحذر “شراء لاجئات” تحت مسمى الزوجة الثانية.. الآن في تركيا معارض قطري: الأمير السابق ورئيس وزرائه ما زالا يتحكمان في مفاصل الحكم رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين تفاقم أزمة الفقر في إيران .. أكثر من 12 مليون مواطن يعانون من المجاعة (فيديو) رغم هروب الملايين .. أمريكى يركب الأمواج وسط الإعصار فى فلوريدا تاصل قطر .. قصيدة جديدة تكشف غدر السلطة القطرية وكذب إعلامها وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي الأسبرين يزيد الخلايا السرطانية مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث”

رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين

رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين
المناطق - وكالات

قررت منظّمة الشرطة الدولية (الإنتربول) حذف اسم الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي من قوائم المطلوبين أمنياً، رغم صدور أحكام قضائية ضده بالإعدام والسجن في قضايا قتل وحرق وتحريض في مصر.

ولم يذكر الإنتربول سبب حذف اسم القرضاوي وآخرين من جماعة “الإخوان”، مثل وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد، من قوائم المطلوبين أمنياً والمطلوب ملاحقتهم وتسليمهم لسلطات بلادهم لإدانتهم بأحكام قضائية في قضايا اقتحام السجون والتظاهر والقتل والتحريض على القتل وحرق منشآت عامة وخاصة وتخريب ممتلكات.

ورداً على ذلك، خاطبت السلطات المصرية الإنتربول للاستفسار عن سبب رفع هؤلاء المطلوبين من النشرة الحمراء، التي تصدر وتعمم على كافة الدول لملاحقة المطلوبين، بحسب “العربية”.

وتقدمت السلطات بطلب عاجل للإنتربول لاستيضاح الحقيقة حول رفع اسم القرضاوي المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام السجون، وكذلك وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد المحكوم عليهما بالإعدام والسجن في قضايا إرهاب وعنف وقتل، ومعرفة الأسباب التي استندت إليها في ذلك القرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>