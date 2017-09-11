 “شراء لاجئات” تحت مسمى الزوجة الثانية.. الآن في تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“شراء لاجئات” تحت مسمى الزوجة الثانية.. الآن في تركيا

المناطق - وكالات

بعد 6 سنوات من الحرب الطاحنة، لا تزال الأزمة السورية تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية، وباتت المرأة السورية تدفع ثمنا باهظا لذلك، إذ أصبحت اللاجئات في تركيا هدفا لكبار السن من الأتراك.

وذكرت صحيفة “صانداي تايمز” البريطانية أن حوالي 3 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وأن الكثيرين منهم ليس لهم الحق في العمل من أجل الحصول على مسكن، إلا أنه في حالة اليأس، تتحول بعض العائلات إلى وسطاء يتخصصون في تزويج بناتهم من الرجال الأتراك كزوجات ثانية مقابل مهر لا يزيد عن 1200 استرليني.

وأوضحت الصحيفة أن القانون في تركيا ينص على أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة فقط، ورغم ذلك يلجأ بعض الأشخاص إلى الزواج سرا من اللاجئات دون تسجيل أو توثيق عقد الزواج، مما يحرم المرأة من حقوقها.

ويشترط الرجال الأتراك مواصفات خاصة في المرأة مثل عيون خضراء وبشرة بيضاء وأن لا يزيد عمرها عن 17 عاما. ويمكنهم دفع مبلغ يصل إلى 2500 جنيه إسترليني للحصول على الفتاة المناسبة. وفقا للمصدر.

ومع تحول بعض العائلات إلى وسطاء للزواج، يقول أحد الوسطاء ويدعى، محمد أبو جعفر إن “الرجال الأتراك يريدون أن يقضوا وقتا فقط، ولا تتعدى فترة الزواج أكثر من أسبوعين”، مضيفا أن “حاجة بعض الأسر السورية الماسة للمال تدفعها لذلك”.

ووفقا للصحيفة التي نقلت عنها “سكاي نيوز”، تروي إحدى اللاجئات، وهي من حلب وتدعى نور (23 عاما)، كيف تم خداعها للزواج من رجل تركي، بعد أن أوهمها بأنه سيساعدها على لم شملها مع عائلتها في كندا “لقاء زواجه بها”، إلا أنه تركها لمستقبل غامض بعد بضعة أشهر.

وما يفاقم من معاناتها أنها تعاني من المياه الزرقاء “الجلاكوما” في عينها اليمنى، وأرسلت إليها عائلتها من كندا تفيد بأن أوراقها تم قبولها في أحد مراكز اللاجئين، إلا أن الزواج منع ذلك وأوقف الإجراءات، ما جعل ظروفها تتفاقم في ظل عدم تلقيها العلاج والمصير المجهول لزواج غير موثق.

 

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