 أنشطة “الإخوان” المشبوهة تصل إلى النمسا.. والحكومة تحذر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أنشطة “الإخوان” المشبوهة تصل إلى النمسا.. والحكومة تحذر “شراء لاجئات” تحت مسمى الزوجة الثانية.. الآن في تركيا معارض قطري: الأمير السابق ورئيس وزرائه ما زالا يتحكمان في مفاصل الحكم رغم إدانته بأحكام قضائية.. الإنتربول يشطب شيخ الفتنة القرضاوي من قوائم المطلوبين تفاقم أزمة الفقر في إيران .. أكثر من 12 مليون مواطن يعانون من المجاعة (فيديو) رغم هروب الملايين .. أمريكى يركب الأمواج وسط الإعصار فى فلوريدا تاصل قطر .. قصيدة جديدة تكشف غدر السلطة القطرية وكذب إعلامها وظائف شاغرة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي الأسبرين يزيد الخلايا السرطانية مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد من خلال 26 مليون إيميل “خبيث” أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك بلدية محافظة أملج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أنشطة “الإخوان” المشبوهة تصل إلى النمسا.. والحكومة تحذر

أنشطة “الإخوان” المشبوهة تصل إلى النمسا.. والحكومة تحذر
المناطق - وكالات

حذر تقرير حكومي نمساوي، من الأنشطة المشبوهة لتنظيم الإخوان في النمسا، واتهم التقرير الإخوان باستغلال أموال الحكومة النمساوية في نشر التطرف واستخدام الأراضي النمساوية قاعدةَ انطلاقٍ لأنشطتهم في الدول العربية.

وكشف تقرير لوزارة الخارجية النمساوية والمؤسسة الاستخباراتية عن استغلال التنظيم المتطرف أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، كما يوثق نشرها التطرف بين الجاليات المسلمة، واستخدامها الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لأنشطتها في الدول العربية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وخلص التقرير أيضا إلى أن الجماعة استخدمت وعلى نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب، تحقيقا لمآربها المؤسساتية.

ويؤيد التقرير النمساوي وجهة النظر، التي تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها في الأراضي العربية فحسب، وإنما ساهم أيضا بتقويض دمج المسلمين في المجتمع العام.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يحذر فيها تقرير غربي من عواقب مد الجسور مع الإخوان، ويدعوا إلى عدم غض الطرف عن تحركاتهم المشبوهة.

ففي مارس الماضي مثلا أصدرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدني، تقريرا مثيرا للجدل عن الجماعة، كشف أنها كانت تنشئ مجتمعا موازيا في البلاد، في مخالفة للقيم السويدية.

بيد أن القلق الأكبر، الذي تثيره هذه التقارير وغيرها بحسب مراقبين، هو أنه لا يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل يتم أيضا منحهم شرعية وتمكينا في أوروبا.

وتفرض التقارير التساؤل نفسه في كل مرة بشأن قدرة بعض الدول الغربية على ترويض الإخوان، وقطع الجسور معهم، وتصنيفهم جماعة إرهابية.

فثمة من يشكك في الأمر على اعتبار أن بعض تلك الدول تعتبر الجماعة سلاح ابتزاز تحقق عبره مآرب سياسية، حتى وإن كانت الضريبة إبقاء شوارعها قبل شوارع غيرها تحت التهديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>