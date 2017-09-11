 لأول مرة.. «حكمة» تدير مباراة في البطولات الأوروبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لأول مرة.. «حكمة» تدير مباراة في البطولات الأوروبية

لأول مرة.. «حكمة» تدير مباراة في البطولات الأوروبية
المناطق_وكالات

أدارت الحكمة بيبيانا شتاينهاوس لقاء فيردر بريمن ومضيفه هيرتا برلين 1-1، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني، لتصبح أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم في البطولات الأوروبية الكبرى.

وكان هيرتا برلين تقدم (ق38) عن طريق ماثيو ليكي، إلا أن فيردر بريمن تعادل عبر توماس ديلاني (ق59).

يشار إلى أنه كانت توجد سوابق لمشاركة سيدات في التحكيم كحاملات للراية، لكن هذه أول مباراة تمسك فيها حكمة بصافرة في إحدى البطولات الكبرى بمنافسات للرجال.

وبهذا التعادل بات رصيد هيرتا برلين 4 نقاط في المركز 8، وحصد فيردر بريمن أول نقطة له في المسابقة ليحتل المركز 16.

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