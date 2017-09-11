لأول مرة.. «حكمة» تدير مباراة في البطولات الأوروبية

أدارت الحكمة بيبيانا شتاينهاوس لقاء فيردر بريمن ومضيفه هيرتا برلين 1-1، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني، لتصبح أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم في البطولات الأوروبية الكبرى.

وكان هيرتا برلين تقدم (ق38) عن طريق ماثيو ليكي، إلا أن فيردر بريمن تعادل عبر توماس ديلاني (ق59).

يشار إلى أنه كانت توجد سوابق لمشاركة سيدات في التحكيم كحاملات للراية، لكن هذه أول مباراة تمسك فيها حكمة بصافرة في إحدى البطولات الكبرى بمنافسات للرجال.

وبهذا التعادل بات رصيد هيرتا برلين 4 نقاط في المركز 8، وحصد فيردر بريمن أول نقطة له في المسابقة ليحتل المركز 16.