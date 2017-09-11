 إصابة «8» أشخاص في حادث تصادم لعائلة شمال جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إصابة «8» أشخاص في حادث تصادم لعائلة شمال جدة

إصابة «8» أشخاص في حادث تصادم لعائلة شمال جدة
المناطق_جدة

أصيب 8 أشخاص تفاوتت حالاتهم مابين المتوسطة إلى البسيطة إثر حادث تصادم، اليوم الاثنين الموافق 1438/12/20 في كبري مبنى الحجاج باتجاه الشمال.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله احمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين يفيد بوقوع حادث تصادم.

وعلى الفور باشرت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة ومتابعة القائد الميداني تركي الحربي في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبد الله الطبي .

 وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور .

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