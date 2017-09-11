 «الشورى» يصوّت على تعيين «مفتيات» للمملكة.. وعضوة: هذه الأمور الفقهية تكون فيها المرأة أعلم من الرجل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«الشورى» يصوّت على تعيين «مفتيات» للمملكة.. وعضوة: هذه الأمور الفقهية تكون فيها المرأة أعلم من الرجل!

«الشورى» يصوّت على تعيين «مفتيات» للمملكة.. وعضوة: هذه الأمور الفقهية تكون فيها المرأة أعلم من الرجل!
المناطق_الرياض

من المقرر، اليوم الإثنين، أن يصوت مجلس الشورى على توصية تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في الفقه الإسلامي وأبحاث الفقه في الإفتاء، وألا يقتصر ذلك على الرجل فقط.
وتوضح التوصية، التي تقدمت بها الدكتورة سامية بخاري، وتبنتها اللجنة، إلى ملاحظة أن بعض الفتاوى تتعلق بشؤون نسائية صرفة كالحيض والعدة، وليس من عاين كمن سمع، والمرأة الفقيهة أعلم بهذه الأمور.
ولفتت بخاري إلى ضرورة مشاركة المتخصصات في الفقه ليست في أمور النساء والحيض فقط، بل الإفتاء في جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى فتاوى الصحابيات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما كانت تستدرك على الصحابة.

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