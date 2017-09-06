 شرطة جازان تطيح بثلاثيني أمتهن إنتحال صفة رجل أمن وسلب عدداً من الوافدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“تنظيم الحمدين” يتغلغل في كل مفاصل الدولة.. و #تميم عاجز بلا سلطات الموت قاعدا أو الموت مُهاجرا؟؟ أمير جازان بالنيابة يثني على جهود جوال منطقة جازان وما يقدمه لخدمة المنطقة انطلاق إذاعة هنا العزم .. موجهة لجنودنا المرابطين في جازان ونجران شرطة جازان تطيح بثلاثيني أمتهن إنتحال صفة رجل أمن وسلب عدداً من الوافدين مونديال روسيا: «وثيقة زواج» تقلب الموازين وليبيا تطلب إعادة مباراتها مع تونس شاهد:تصرف غريب..أمريكي يقف في وجه رياح إعصار “إيرما” “ناسا” تحذر من خطر محدق سيخرج من قلب الأرض نحن معك لبداية جادة..خطة إجرائية بتعليم مكة لتحقيق انتظام وبداية جادة للدراسة تفاصيل الإطاحة بعشريني ابتز فتاة وهدد بنشر صورها على المواقع بالفيديو:سائح أمريكي يرفع الأذان في قصر الحمراء في إسبانيا التعليم: ربط كافة مراكز رعاية المستفيدين في الجامعات والإدارات فنيًا

شرطة جازان تطيح بثلاثيني أمتهن إنتحال صفة رجل أمن وسلب عدداً من الوافدين

شرطة جازان تطيح بثلاثيني أمتهن إنتحال صفة رجل أمن وسلب عدداً من الوافدين
المناطق_أمل بهكلي
نجح رجال الأمن بشرطة منطقة جازان في فك غموض عدداً من قضايا الاعتداء والسلب التي تعرض لها عدداً من الوافدين بمحافظة صامطة والإطاحة بمرتكبها الذي تقمص صفة رجل أمن لتنفيذها.

وتأتي عملية القبض عقب ورود عدد من البلاغات لشرطة محافظة صامطة من قبل عدد من الوافدين مفادها تعرضهم للاعتداء والسلب من قبل شخص يدعي بأنه رجل أمن وحيث حضر عدد من المبلغين في أوقات متفاوتة جميعهم يدعون بأن الجاني انتحل صفة رجل أمن ونظراً لتلك البلاغات ولخطورة الجرم المخل بالأمن فقد وجه سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق بحث وتحري من قبل شرطة محافظة صامطة وإدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة تلك البلاغات ومقابلة المبلغين والوقوف على مواقع حدوث تلك الجرائم ودراسة الإسلوب وأوصاف الجناة وجميع مايتوفر عنهم وسرعة الإطاحة بمرتكبها وعلى الفور تم تشكيل الفريق الأمني وبدأ مهامه بمراجعات كافة البلاغات لتلك الحوادث ودراستها والإلتقاء بالمبلغين وأخذ أقوالهم للوصول لأي خيط يقود للجاني وأتضح لرجال الأمن بأن الأسلوب الإجرامي لتلك الحوادث متشابه ليقوموا بحصر الإشتباه في عدد من الأشخاص ممن لهم سوابق مماثلة ومتابعتهم جيداً ليتم حصر الإشتباه بإحدهم والذي تنطبق عليه الأوصاف التي أدلى بها المجني عليهم.

فتم وضعه تحت المراقبة وتضييق الخناق عليه للإطاحة به متلبسا وهو ماتم بالفعل حيث تم القبض عليه بأحد المواقع أثناء محاولته تنفيذ عملية سلب جديده واتضح بأنه مواطن في العقد الثالث من العمر ليسفر التحقيق معه عن إعترافه بإرتكاب ٨ عمليات سلب للعمالة الوافدة ممن يحملون بطاقة زائر متقمصا صفة رجل أمن ومستغلا تواجدهم في محافظة صامطة.

وجرى تحريز السلاح الذي أستخدمه في عملية تهديد ضحاياه وسلبهم وأتضح بأنه غير حقيقي ولكنه مشابه بشكل كبير للسلاح الحقيقي.

ليتم إيداعه التوقيف وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني شكره الجزيل للفريق الأمني لنجاحه في فك غموض تلك القضايا وسرعة إطاحتهم بمرتكبها مؤكداً في الوقت نفسه بأن رجال الأمن سيكونون بإذن الله تعالى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي واستقراره.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>