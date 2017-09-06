 نحن معك لبداية جادة..خطة إجرائية بتعليم مكة لتحقيق انتظام وبداية جادة للدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نحن معك لبداية جادة..خطة إجرائية بتعليم مكة لتحقيق انتظام وبداية جادة للدراسة

نحن معك لبداية جادة..خطة إجرائية بتعليم مكة لتحقيق انتظام وبداية جادة للدراسة
المناطق_عادل الزهراني

بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عممت الإدارة التعليم بمكة خطة إجرائية بعنوان  ” نحن معك … لبداية جادة ” .
وبينت الإدارة في تعميمها أن تلك الخطة تأتي استكمالاً للجهود التي بذلت من لجنة الاستعداد بالإدارة لتهيئة الميدان التربوي في جميع جوانبه لتحقيق انتظام وبداية جادة للدراسة من أول أيام العام الدراسي وتحقيق جاهزية فاعلة وإزالة كل ما من شأنه إعاقة البداية الجادة والعملية التعليمية .
وخصصت الإدارة رقم جوال  ٠٥٦٥١٠٠٦٨١ للتواصل مع الإدارة مباشرة عبر رسائل WhatsApp  للإبلاغ عن أي احتياج يلزم البداية الجادة.

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