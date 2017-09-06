مونديال روسيا: «وثيقة زواج» تقلب الموازين وليبيا تطلب إعادة مباراتها مع تونس

تقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الأحد 10 سبتمبر بطلب رسمي لإعادة لقاء منتخبه الأول مع تونس، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018.

وكان اللقاء الذي جمع منتخبي ليبيا وتونس، يوم 11 نوفمبر 2016، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالتصفيات، وانتهى بفوز نسور قرطاج بهدف دون مقابل.

وتقدم الاتحاد الليبي بطعن على نتيجة اللقاء إلى المحكمة الرياضية الدولية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعلل الاتحاد الليبي لكرة القدم طلبه، أنه جاء بعد التأكد من أن الحكم الكيني، الذي أدار المباراة، دافيس أموبني أوغنشي، متزوج من سيدة تونسية، ويقيم فعليا في تونس.

يذكر أن ليبيا اتهمت الحكم باتخاذ قرارات ظالمة ضده في اللقاء، وبالفعل عوقب الحكم بالإيقاف لمدة 3 أشهر، ولكن دون إعادة المباراة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر إعادة اللقاء بين السنغال وجنوب أفريقيا في التصفيات، ذاتها، بعدما اكتشف تلاعب الحكم الغاني، جوزيف لامبتي، في نتيجة اللقاء لصالح جنوب أفريقيا، وتم إيقاف الحكم مدى الحياة.

ويشير الاتحاد الليبي إلى أن الحكم الكيني، بحكم إقامته في تونس، فهو كان منحازا لنسور قرطاج.

وقدم الاتحاد الليبي في احتجاجه إلى المحكمة الرياضية الدولية وثيقة زواج الحكم الكيني من تونسية، ووثيقة أخرى تفيد إقامته في تونس.