بعد ارتفاعاته المستمرة .. الذهب يتراجع مع صعود الدولار

نزل الذهب اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1335.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش .

وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولار للأوقية في الثامن من سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 2016.

كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.9 في المئة إلى 1339.40 دولار للأوقية.

والتقط الدولار الأنفاس اليوم بعد أن عانى من ميل للعزوف عن المخاطرة وارتفع من أقل مستوى في عامين ونصف العام المسجل في الأسبوع الماضي بعدما أقامت كوريا الشمالية حفلا في مطلع الأسبوع بدلا من إطلاق صاروخ آخر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.83 دولار للأوقية بعض أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1000.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم واحدا في المئة إلى 944 دولارا للأوقية.