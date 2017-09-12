 لصحة أفضل .. عليكم بالزواج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لصحة أفضل .. عليكم بالزواج

لصحة أفضل .. عليكم بالزواج
المناطق - وكالات

لفتت أبحاث جديدة الى أن الرجال العازبين والمطلقين من المرجح أن يعانوا من مشاكل هشاشة العظام في سن الشيخوخة أربع مرات تقريباً أكثر من سواهم.

وقالت الدراسة إن كبار السن قادرون على تقوية ضعفهم بمقدار 3.6 مرات في حال كانوا مرتبطين. كما لفتت الدراسة الى أن تقوية الساقين والصحة الجيدة يعززان أيضاً حركة الرجال المتقدمين في السن.

وبحسب الدراسة، فإن المعاناة من اضطراب الانسداد الرئوي المزمن أو مرض السكري، وعدم القدرة على أداء المهام اليومية، تجعل مشكلة الهشاشة أسوأ.

ويوصي الباحثون الناس بالقيام بأنشطة تعزيز الساقين، الحفاظ على الصحة الجيدة وتعزيز شبكة الدعم الاجتماعي، بهدف محاربة مشكلة الضعف هذه.

وقد قام باحثون من جامعة كولومبيا بدراسة على أكثر من خمسة آلاف رجل، من عمر 65 وما فوق، الذين تطوعوا للمشاركة في الدراسة حول كسور العظام وهشاشتها.

وتم قياس مستوى الهشاشة في بداية الدراسة، في وسطها، وبعد 4.6 سنوات. وكشفت النتائج عن أن الزواج يحسّن من وضع الرجال المسنين من ناحية ضعف العظام وهشاشتها بمقدار 3.6 مرات.

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