الشريف يؤكد على أهمية أن تتضافر كافة الجهود لبداية عام دراسي مميز 

أكد مدير مكتب التعليم بأملج هاشم محمد ناصر الشريف على أهمية أن تتضافر كافة الجهود لبداية عام دراسي جديد متميز، ومعالجة أي عقبة قد تطرأ لانطلاقة متميزة للدراسة .

وناقش الشريف خلال الاجتماع الموسع الذي عقده صباح اليوم الاثنين 20/12/1438 مع قادة مدارس المحافظة في مكتب التعليم بأملج لمناقشة جاهزية المدارس والميدان التربوي واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1438/1439هـ وأكد على أهمية انتظام الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام من أول يوم دراسي، وضرورة انتظام الدراسة من اليوم الأول وسد العجز وتوزيع المعلمين والمعلمات بالمدارس، والعمل الجاد لمعالجة ضعف التحصيل الدراسي ووصول المقررات الدراسية والكتب إلى جميع المدارس في داخل المحافظة والقرى مبكرا .

وإضافة لاستعراض ما تم بشان صيانة المدارس خلال الإجازة ، وصرف الميزانية التشغيلية وبنود التشغيل للمدارس، والتشديد على أهمية الأمن والسلامة المدرسية و توافر شروط السلامة بالمدارس ، و توفير التجهيزات التعليمية التي تحتاجها المدارس من الطاولات والكراسي والسبورات والأثاث المكتبي، وضمان وصول المقررات المدرسية بوقت كاف، ومتابعة تفعيل مبادرات رؤية 2030.

و نوه مدير مكتب التعليم بأملج على أهمية العمل التكاملي بين مختلف الإدارات والأقسام بتعليم المحافظة والمدارس التابعه لها والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل أي عقبات قد تعترض لانطلاق جاد للعام الدراسي الجديد؛ معرباً عن ثقته التامة بقدرات ومميزات قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي بمحافظة املج في إنجاح العملية التربوية والتعليمية هذا العام.

موضحاً أن المنطقة بشكل عام والتعليم خصوصاً يحظيان بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، و اهتمام و متابعة سمو أمير المنطقة و وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وقال “نحن نعمل وفق توجيهاتهم الهادفة لتقديم تعليم ذي جودة عالية “.