وزير الخدمة المدنية المكلف يوافق على اعتماد تقييم برنامج تطوير الموارد البشرية للموظفين

وافق معالي وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد, على اعتماد تقييم برنامج تطوير الموارد البشرية، الذي سينفذ لمدة عام دراسي بعد الدرجة الجامعية بمعهد الإدارة العامة، وذلك بهدف منح الموظف الحاصل على البرنامج درجة إضافية, شريطة الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إيفاد الموظف للحصول على البرنامج .

واشتملت موافقة معاليه شرط اجتياز الموظف لهذا البرنامج بتقدير لا يقل عن جيد، مع عدم الاستفادة من البرنامج لأي غرض وظيفي آخر من قبل الموظف، على أن يتجانس البرنامج مع طبيعة العمل وممارساته الفعلية .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الخدمة المدنية بالموظفين وسعيها المستمر لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي، ويتماشى مع تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وسعي الوزارة الدائم في تطوير الموارد البشرية لتواكب المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر في مجال الخدمة المدنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .