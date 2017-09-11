أمير منطقة الباحة يرعى انطلاقة مهرجان الرمان السادس مساء غداً الثلاثاء 

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء غداً (( الثلاثاء )) انطلاق فعاليات مهرجان الرمان في نسخته السادسة , والذي يستمر خمسة أيام بمقر المهرجان بمحافظة القرى ببيده .

وذلك بحضور المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، حيث سيشارك بالمهرجان أكثر من 100 عارض من مزارعي المنطقة يتم عرض منتوج الرمان بمختلف أنواعه ومصادرة المختلفة من مختلف المزارع بالمحافظة .

وأوضح محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، أن المهرجان في دورته الحالية سيتضمن تنظيم ندوات ومحاضرات إرشادية وتوعوية في المجال الزراعي وخاصة في مجال إنتاج فاكهة الرمان , إلى جانب التعريف بالوسائل الحديثة للزراعة والري , مفيداً أنه سيشتمل كذلك على عرض المزارعين لمنتجات فاكهة الرمان للبيع المباشر لكبار المستهلكين كالأسواق المركزية ومراكز التسويق الكبرى والشركات والجهات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وبين العبيلان أن المهرجان يهدف إلى التعريف بواقع إنتاج وزراعة الرمان وتسليط الأضواء على بقية المنتجات الزراعية بمنطقة الباحة وربط المصدرين والمستثمرين بالمنتجين الزراعيين بغية فتح آفاق أفضل للتسويق وتصدير فاكهة الرمان وفتح مجال التعاون بين الجمعية الزراعية بالمنطقة وباقي الجمعيات في مناطق المملكة , علاوة على تعزيز النجاحات التي تحققت خلال المهرجانات في الاعوام الماضية التي رفعت مستوى إنتاج الرمان مبدياً تطلعه لزيادة زراعة أشجار الرمان وتحقيق كثير من المردودات الإيجابية لباقي المنتجات الزراعية الأخرى بالمنطقة

وثمن محافظ القرى لسمو أمير منطقة الباحة رعايته لحفل تدشين مهرجان الرمان السادس بمحافظة القرى، متأملاً أن يظهر المهرجان هذا العام بالصوره المشرفة والذي من خلاله تكون فاكهة الرمان رمزاً للزراعه بالمنطقة.