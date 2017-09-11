مجلس الأمن الدولي يصوت على عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون إن مجلسَ الأمنِ الدولي سيصوتُ اليوم الاثنين على مشروعِ قرارٍ صاغتهُ الولاياتُ المتحدة لفرضِ عقوباتٍ جديدة على كوريا الشمالية بسببِ تجربتها النووية الأخيرة لكن لم يتضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستؤيدان القرار.

وتحتاجُ الموافقة على مشروعِ القرار إلى تسعةِ أصواتٍ مع عدمِ استخدامِ الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).

وكانت الولايات المتحدة وزعت الاحد على بقية اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار معدلا لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، كما افاد دبلوماسيون.

ويتوقع ان يكون هذا النص نهائيا وان يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر الاثنين بطلب من الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون ان الصيغة المعدلة تنص على فرض حظر “تدريجي” على امدادات النفط المصدرة الى كوريا الشمالية وليسحظرا تاما وفوريا كما كان يقضي مشروع القرار الاميركي الذي نشر نصه الاربعاء.

وهو يشمل ايضا حظر استيراد النسيج الكوري الشمالي من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، كما كانت تريد واشنطن اساسا.

في المقابل، قالت المصادر نفسها انه بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو خصوصا، اضطرت واشنطن لتخفيف النص الاصلي حول وضع العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.

وبين النقاط الاخرى التي تم تخفيفها، واقفت الولايات المتحدة على شطب بند تجميد اموال الزعيم كيم جونغ-اون.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة التي يريد الاميركيون ان تقرها الامم المتحدة في اسرع وقت ممكن، على اثر تجربة نووية جديدة قامت بها كوريا الشمالية في الثالث من ايلول/سبتمبر واطلاق صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان في منتصف آب/اغسطس.