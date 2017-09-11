دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ينطلق غداً في نسخته الـ41 والأولى للمحترفين

ينطلق غداً دوري الدرجة الأولى للمحترفين في نسخته الأولى كدوري للمحترفين بعد إقرار رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بمشاركة 16 فريقًا يتنافسون على حجز بطاقتين مؤهلتين إلى دوري المحترفين السعودي “جميل” في الموسم المقبل.

ويحل غداً في أولى جولات المسابقة فريق الطائي ضيفًا على فريق نجران على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، في حين يستضيف فريق الخليج على ملعبه بسيهات نظييره المجزل ، ويتواجه فريق هجر مع ضيفه الصاعد فريق الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه الضيف الجديد على الدوري فريق جدة مع فريق الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وتستكمل الجولة الأولى بعد غدٍ الأربعاء بلقاء يجمع فريقي العروبة والوطني على ملعب نادي العروبة بالجوف، في حين يلاقي فريق النهضة على ملعبه بالدمام ضيفه فريق ضمك ، ويستضيف فريق الشعلة على ملعبه بالخرج فريق النجوم، وتختتم الجولة بلقاء يجمع فريق القيصومة وضيفه فريق الحزم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وتعد نسخة الدوري غداً هي الـ41 من دوري الدرجة الأولى الذي بدأ عام 1397هـ الموافق 1977م، وحقق اللقب آنذاك فريق النهضة ليصعد إلى الدوري الممتاز ويرافقه وصيفه فريق الاتفاق.

وحقق 23 فريقاً لقب دوري الدرجة الأولى , ويعد فريق هجر أكثر الفرق فوزاً باللقب بنيله البطولة 4 مرات ، يليه الطائي، وأحد، والوحدة، والنهضة، والقادسية بـ3 ألقاب لكل فريق , فيما يعد فريق أحد أكثر الفرق التي صعدت من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز بواقع 9 مرات، يليه الرائد والأنصار بـ 6 مرات، ثم الوحدة بتأهله 5 مرات.

ويشهد هذا الموسم، إلغاء نظام الملحق بين الفريق صاحب المركز الثاني عشر في دوري المحترفين وصاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، مع الاكتفاء ببطاقتي التأهل عن المركزين الأول والثاني.