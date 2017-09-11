 الشهراني وكيلا للتطوير والجودة وآل حمادي متحدثا رسميا لجامعة الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الشهراني وكيلا للتطوير والجودة وآل حمادي متحدثا رسميا لجامعة الملك خالد

الشهراني وكيلا للتطوير والجودة وآل حمادي متحدثا رسميا لجامعة الملك خالد
المناطق - أبها

بناء على قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي، أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ، قرارا بتكليف الدكتور مرزن عوضة مرزن الشهراني بالعمل وكيلا للجامعة.
كما أصدر مدير الجامعة قرارا آخر يقضي بتكليف الدكتور عبدالله أحمد آل حمادي (متحدثا رسميا باسم الجامعة)، إضافة إلى مهام عمله.

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