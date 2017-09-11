عقدت وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم عسير اجتماعها الأول صباح اليوم ، بمنسقات الإدارات التعليمية بالمنطقة لمناقشة مهام اللجان في لقاء ” حصانة ” المزمع عقده يوم الأربعاء ١٤٣٨/١٢/٢٢هـ . بمقر مسرح التربية الفكرية بأبها.
وفي ختام الاجتماع قدمت مساعدة مدير وحدة التوعية الفكرية الأستاذة ألطاف السرحاني شكرها وتقديرها لجميع الإدارات على دعمهم وتعاونهم .
” حصانة ” تعليم عسير تعقد اجتماعها الأول
عقدت وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم عسير اجتماعها الأول صباح اليوم ، بمنسقات الإدارات التعليمية بالمنطقة لمناقشة مهام اللجان في لقاء ” حصانة ” المزمع عقده يوم الأربعاء ١٤٣٨/١٢/٢٢هـ . بمقر مسرح التربية الفكرية بأبها.
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