” حصانة ” تعليم عسير تعقد اجتماعها الأول

عقدت وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم عسير اجتماعها الأول صباح اليوم ، بمنسقات الإدارات التعليمية بالمنطقة لمناقشة مهام اللجان في لقاء ” حصانة ” المزمع عقده يوم الأربعاء ١٤٣٨/١٢/٢٢هـ . بمقر مسرح التربية الفكرية بأبها.

وفي ختام الاجتماع قدمت مساعدة مدير وحدة التوعية الفكرية الأستاذة ألطاف السرحاني شكرها وتقديرها لجميع الإدارات على دعمهم وتعاونهم .