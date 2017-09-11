 ضبط ١٨٠ قارورة مملؤة بمادة العرق المسكر في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط ١٨٠ قارورة مملؤة بمادة العرق المسكر في الباحة

ضبط ١٨٠ قارورة مملؤة بمادة العرق المسكر في الباحة
المناطق - الباحة

صرح الناطق  الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بان دوريات أمن  الطرق بمنطقة الباحة تمكنت من ضبط عدد ١٨٠ قارورة سعة ( 1.5لتر ) مملؤة بمادة العرق المسكر مشيرا بانه أثناء قيام رجال أمن الطرق بمنطقة الباحة بمهامهم المعتادة بإحدى مراكز الضبط الأمني بمركز وراخ التابع لمحافظة العقيق  اليوم الأثنين تم الإشتباه في إحدى المركبات العابرة وعند محاولة إستيقافها حاول قائد المركبة الهروب من النقطة الأمنية مما إستدعى متابعتها وإستيقافها وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد ١٨٠ قارورة سعة ( 1.5 لتر ) مملؤة بمادة يشتبه بأن تكون مادة العرق المسكر بالإضافة لأوراق شام ومبالغ مالية ، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات .

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