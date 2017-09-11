أمير الباحة يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة الشيخ جلال علي السلمي، بعد صدور قرار رئيس ديوان المظالم بتكليفه برئاسة المحكمة الإدارية بالباحة.

وفِي بداية الاستقبال هنئ سمو امير الباحة الشيخ السلمي بمناسبة تعيينه ؛ داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد؛ منوهاً بضرورة تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا؛ لما يترتب على ذلك من أثر إيجابي في دعم عمل القضاء؛ مبيناً أن جهاز القضاء يمتاز باستقلاليته في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل للجميع إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

كما وجه سمو أمير المنطقة ببذل المزيد من الجهد من قبل القضاة والتواجد بإستمرار لإنهاء القضايا والتأكيد على سرعة تجاوب الجهات الحكومية الآخري مع المحاكم بالمنطقة بعمل تكاملي يكفل تحقيق خدمة المواطنين .

من جهته قدّم الشيخ “السلمي” شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية الى خدمة المنطقة واهلها .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي