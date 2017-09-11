 متابعة مستمرة لمشاريع الترميم والصيانة بتعليم الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الخميس المقبل .. “الإسكان” تعايد المواطنين بـ 28 ألف منتج سكني وتمويلي مطلع العام المقبل 2018 في المملكة .. إعفاء الخدمات المالية وتأجير العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة  تحت شعار ” صحتك في استقرارك النفسي “: دراجو ” جازان رايدرز ” و ” الباحة ” يجوبون الشوارع للتوعية بالصحة بالنفسية  ” جمعية انسان ” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات أسر الجمعية بالخرج والدلم قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل تعلن “استشهاد الملازم ثاني طيار / سلطان بن محمد النقبي ” من القوات المسلحة الإماراتية الباسلة “البلدية والقروية” تنفذ قاعدة بيانات مركزية للرخص المهنية ورخص البناء متابعة مستمرة لمشاريع الترميم والصيانة بتعليم الباحة أمير الباحة يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة وزير خارجية البحرين: لغة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر الشورى يطالب صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة فهد بن تركي: اهتمام أمير القصيم بالتقنية انعكس على تقديم الخدمات محافظ محافظة الخرج يقلد مدير الجوزات رتبة “عميد”

متابعة مستمرة لمشاريع الترميم والصيانة بتعليم الباحة

متابعة مستمرة لمشاريع الترميم والصيانة بتعليم الباحة
المناطق - الباحة

قام مساعد مدير عام التعليم  للخدمات المساندة المكلف الأستاذ عمر هجاد عمر بزيارة تفقدية لمشاريع المباني المدرسية وأعمال الترميم والتأهيل والصيانة لعدد من المدارس في المنطقة تابع أثناءها آلية تنفيذ برامج الصيانة، واطلع على سير العمل فيها والتقى بالمهندسين المشرفين على تنفيذ تلك المشروعات  وناقش معهم مراحل التنفيذ،
واكد على أهمية  إيجاد حلول مناسبة وفورية لمواجهة أي عقبات قد تعترض سير العمل اليومي، كما دعا المقاولين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>