متابعة مستمرة لمشاريع الترميم والصيانة بتعليم الباحة

قام مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة المكلف الأستاذ عمر هجاد عمر بزيارة تفقدية لمشاريع المباني المدرسية وأعمال الترميم والتأهيل والصيانة لعدد من المدارس في المنطقة تابع أثناءها آلية تنفيذ برامج الصيانة، واطلع على سير العمل فيها والتقى بالمهندسين المشرفين على تنفيذ تلك المشروعات وناقش معهم مراحل التنفيذ،

واكد على أهمية إيجاد حلول مناسبة وفورية لمواجهة أي عقبات قد تعترض سير العمل اليومي، كما دعا المقاولين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات.