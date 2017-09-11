قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل تعلن “استشهاد الملازم ثاني طيار / سلطان بن محمد النقبي ” من القوات المسلحة الإماراتية الباسلة

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن ” العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمسٌ وأربعين دقيقة (09:45) من صباح هذا اليوم ، سقطت إحدى الطائرات التابعة للقوات المسلحة الإمارتية المشاركة بعمليات “إعادة الأمل” أثناء تأديتها لإحدى المهام الاستطلاعية بمنطقة العمليات فوق مياه البحر الأحمر وذلك لأسباب فنية ، وقد نتج عن ذلك استشهاد الملازم ثاني طيار / سلطان بن محمد علي النقبي .

وتتقدم قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بأحر التعازي وصادق المواساه لذوي الشهيد والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جنته ، وأن يتغمده بواسع رحمته.