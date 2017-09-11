” جمعية انسان ” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات أسر الجمعية بالخرج والدلم

تم إيداع مبلغ وقدره (1,018,050) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ذي الحجة لهذا العام -1438هـ الموافق لشهر (سبتمبر- 8/2017م ) والبالغ عددهم (842 ) أسرة.

و قد بلغ عدد المستفيدين (3,394) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت .

و قد استفاد من مشروع الأضاحي لهذا العام ٢٦٠ أسرة من أسر الجمعية، و سيتم تقديم الحقيبة المدرسية لجميع أبناء و بنات الجمعية من الطلاب، ويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية