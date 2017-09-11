 ” جمعية انسان ” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات أسر الجمعية بالخرج والدلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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” جمعية انسان ” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات أسر الجمعية بالخرج والدلم

” جمعية انسان ” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات أسر الجمعية بالخرج والدلم
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

تم إيداع مبلغ وقدره (1,018,050) ريال ، في حسابات أسر  جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر  ذي الحجة لهذا العام -1438هـ الموافق لشهر (سبتمبر- 8/2017م )  والبالغ عددهم (842 ) أسرة.
و قد بلغ عدد المستفيدين (3,394) يتيم ، يتيمة  و أرملة  من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني ، وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت .
و قد استفاد من مشروع  الأضاحي  لهذا العام ٢٦٠ أسرة من أسر الجمعية، و سيتم تقديم الحقيبة المدرسية لجميع أبناء و بنات الجمعية من الطلاب، ويشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية

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