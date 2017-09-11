تحت شعار ” صحتك في استقرارك النفسي “: دراجو ” جازان رايدرز ” و ” الباحة ” يجوبون الشوارع للتوعية بالصحة بالنفسية 

نفذ فريق الدراجات الهوائية التطوعي “جازان رايدرز ” مسيرة توعية تحت شعار ” صحتك في استقرارك النفسي ” يرافقهم دراج الباحة شملت شوارع حيوية في الباحة والمحافظات التابعة لها كما قام الفريق بزيارة إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة وكان في استقبالهم مدير الشئون الوقائية والبرامج العلاجية العقيد سلطان الشلوي الذي رحب بالفريق مثمناً لهم هذه المبادرة وأستعرض معهم اضرار المخدرات وجهود الإدارة وأطلعهم على المعرض الدائم بالإدارة والتوقيع على شعار الرحلة.

وأوضح قائد الفريق محسن علاقي أن مشاركة الفريق جاءت بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة للتوعية بأهمية الصحة في الاستقرار النفسي ووجوب مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه الحملة وأبان علاقي أن من مهام الفريق ومسؤولياته الاجتماعية المشاركة في هذه الحملات التي تهتم في صحة المجتمع وتثقيفه