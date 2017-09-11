الخميس المقبل .. “الإسكان” تعايد المواطنين بـ 28 ألف منتج سكني وتمويلي

تعتزم وزارة الإسكان الإعلان عن تخصيص وتسليم الدفعة الثامنة من حملة “سكني”، ظهر الخميس المقبل، في مؤتمر صحفي، يعقده مسؤولو “الإسكان” وصندوق التنمية العقارية.

ووفقا لـ “سبق” من المتوقع أن يزيد عدد المنتجات السكنية في الدفعة على 28 ألف منتج سكني؛ تشمل 7700 تمويل مدعوم، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى قطع أراض، ووحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطورين العقاريين.

يذكر أن وزارة الإسكان، أعلنت يوم الثلاثاء الموافق (15 أغسطس 2017)، عن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017م، منها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و 7807 أراض بدون مقابل مالي، و12544وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي 156008 منتجات.